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Meserret İnel İlkokulu 3-D sınıfı yıl sonu gösterisi düzenledi. Sınıf Öğretmeni Seval Zincirkıran önderliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar 90'lı yılların şarkılarını seslendirerek keyifli anlar yaşattı.

Meserrel İnel İlkokulu öğrencileri, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte keyifli anlar yaşattı. İlk olarak sahneye Michael Jackson dansıyla çıkan öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrenciler ardından modern dansla keyifli anlar yaşatırken, Kayahan ve Demet Sağıroğlu'ndan 'Gözlerinin Hapsindeyim', Yonca Evcimik'ten 'Aboneyim', MFÖ ve Harun Kolçak şarkılarını seslendirerek anne ve babalarına unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıların ardından 3-D sınıfı tiyatro grubu da 'Masal Bu Ya' oyununu sahneledi. Masal kahramanlarını canlandıran minikler izleyenlerden tam not aldı. Oyunun yazarı ve yönetmeni Çiğdem Öztürk ve öğretmen Seval Zincirkıran'a katkılarından ve emeklerinden dolayı çiçek takdim edilerek gün sona erdi. - ESKİŞEHİR