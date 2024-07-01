Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu Yunus Emre'yi Anma Programı'nda konser verdi - Son Dakika
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Yerel

Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu Yunus Emre'yi Anma Programı'nda konser verdi

Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu Yunus Emre\'yi Anma Programı\'nda konser verdi

Başiskele Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Yunus Emre'yi Anma Programı kapsamında konser verdi. Programda Yunus Emre'nin şiirleri Uşşak, Hüseyni ve Hicaz makamlarında seslendirildi.

01.07.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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Başiskele Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Yunus Emre'yi Anma Programı kapsamında konser verdi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun söylediği kasidelerle anıldı. Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dereceler elde eden kişilerden oluşan koro, Türk Din Musikisi Şefi Muhammed Kahraman eşliğinde Yunus Emre'nin şiirlerini Uşşak, Hüseyni ve Hicaz makamlarında seslendirdi. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Cami İmam Hatibi Kadir Çelikiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu Yunus Emre'yi Anma Programı'nda konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu Yunus Emre'yi Anma Programı'nda konser verdi - Son Dakika
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