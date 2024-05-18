MESKİ, özel ihtiyaçlı öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi

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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, özel ihtiyaçlı öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi.

Mersin'de gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir toplayan MESKİ, sosyal ve kültürel etkinlikleri de sürdürüyor. Su kullanımında bilinçli, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan MESKİ, su kullanım kültürünün oluşmasına da katkı sunuyor.

Vatandaşlara yönelik su tasarrufu eğitimleri gerçekleştiren MESKİ, Engelliler Haftası çerçevesinde özel ihtiyaçlı öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci eğitimi verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Özge Gündeş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Sevgi Temel, öğrencilere ve ailelerine suyun önemi, tasarruf ve çevre bilinci hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumda, MESKİ'nin bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak ve su israfını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar da öğrencilere anlatıldı. - MERSİN