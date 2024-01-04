 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MESKİ, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla yerinde abonelik hizmeti sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

MESKİ, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla yerinde abonelik hizmeti sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla merkez ilçelerde 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylere yerinde abonelik hizmeti sunduğunu duyurdu. MESKİ, ayrıca toplu abonelikler için de mobil hizmet aracıyla 500'den fazla vatandaşa hizmet verdi. 65 yaş üstü veya özel gereksinimli vatandaşlar, 'Teksin Alo185' çağrı hattını arayarak veya WhatsApp hattına mesaj bırakarak abonelik hizmeti talep edebiliyor. MESKİ ekipleri, en kısa sürede ilgili adrese giderek abonelik işlemlerini gerçekleştiriyor.

MESKİ, \'Su gibi akar gelirim\' mobil hizmet aracıyla yerinde abonelik hizmeti sunuyor
04.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez ilçelerde, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla, 65 yaş üstü veya özel gereksinimli bireyler ile toplu aboneliklere yönelik yerinde abonelik hizmetinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılında hayata geçirdiği 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylerin abonelik işlemlerini vatandaşların adresine kadar giderek, yerinde gerçekleştiriyor. Toplu abonelikler için de yerinde abonelik başlatan MESKİ, mobil hizmet aracıyla 2021 yılından bu yana 500'den fazla vatandaşa hizmet verdi.

65 yaş üstü veya özel gereksinimli vatandaşların 'Teksin Alo185' çağrı hattını aramaları ya da 0324 185 00 00 numaralı WhatsApp hattına mesaj bırakmaları durumunda, MESKİ ekipleri en kısa sürede ilgili adrese giderek, abonelik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Adrese gitmeden önce abonelik talebinde bulunan vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, vatandaşın müsait olduğu gün ve saate uygun olarak planlama yapıyor. Bu sayede vatandaşlar, kendilerine en uygun olan zaman diliminde ve kendi adreslerinde abonelik işlemlerini yorulmadan gerçekleştiriyor.

"500'den fazla vatandaşımıza evlerinde hizmet verilmiştir"

Merkez Abone Şube Müdürü Mehmet Emin Ek; "2021 yılında pandemiyle birlikte 'Su gibi akar gelirim' projesi çerçevesinde merkez ilçelerde 65 yaş üstü ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza hizmet verilmesi amacıyla mobil hizmet aracımız abonelik hizmetleri yapmaya başlamış ve bu güne kadar 500'den fazla vatandaşımıza evlerinde hizmet verilmiştir. Bizler için çok değerli olan 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylerin 'Alo 185 Teksin' hattımıza başvuru yapmaları halinde ekiplerimizce en kısa sürede ilgili adrese gidilerek, evlerinde abonelik hizmetleri gerçekleştirilecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MESKİ, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla yerinde abonelik hizmeti sunuyor - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:29:03. #1.13#
SON DAKİKA: MESKİ, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla yerinde abonelik hizmeti sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement