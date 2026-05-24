Ardeşen TSO Genel Sekreteri'ne Cumhurbaşkanı'ndan 30 yıl ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardeşen TSO Genel Sekreteri'ne Cumhurbaşkanı'ndan 30 yıl ödülü

Ardeşen TSO Genel Sekreteri\'ne Cumhurbaşkanı\'ndan 30 yıl ödülü
24.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardeşen TSO Genel Sekreteri Zeynep Dalbastı Ayata, 30 yıllık hizmetinin ardından ödülünü düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak büyük gurur yaşadı.

Ardeşen TSO Genel Sekreteri Zeynep Dalbastı Ayata, 30 yıllık hizmetinin ardından ödülünü düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak büyük gurur yaşadı.

30 yıllık meslek hayatıyla örnek bir başarıya imza atan Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Zeynep Dalbastı Ayata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde ödüllendirilen Ayata, Türkiye genelinde 30 yıl boyunca genel sekreterlik görevini sürdüren sayılı isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır Ardeşen iş dünyasına katkı sunan Ayata'ya ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

18 yaşından itibaren Ardeşen Ticaret Odası'nda görev yaptığını dile getiren Ayata, "18 yaşında başladım burada göreve. Burada büyüdüm, birçok tecrübeleri burada kazandım. Üyelerimle iyi bir diyalog içerisinde olduğumu düşünüyorum. Hepsi benim için ayrı ayrı kıymetli. Birçok başkanla çalıştım ve hepsiyle uyumlu bir biçimde görevimi yerine getirmeye çalıştım. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası'nın da adını orada duyurmak benim için ayrıca bir onurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almanın kendisini onurlandırdığını sözlerine ekleyen Ayata, "Cumhurbaşkanımızın elinden de plaketimi almak beni onurlandırdı. Herkese bu anlamda teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın elinden plaket almak beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı ve gurur duydum. 30 yılı aşkın 5 tane genel sekreterimiz vardı, onlardan da bir tanesi bendim. O da ayrıca bir onurdu benim için. Çok heyecanlı, çok güzel bir anıydı. Anı defterime bir tanesini daha eklemiş oldum" ifadelerini kullandı.

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Muhammet Hacısüleymanoğlu ise büyük bir gurur yaşadıklarını kaydederek "10, 20 ve 30 yılını tamamlamış, ticaret ve sanayi odası emektarlarına, cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleştirilen törene Zeynep hanımı götürerek orada 30 yılın emeklerinin karşılığı olan, bir takdir belgesi, bir teşekkür belgesi, bir minnet belgesini içeren böyle bir önemli bir plaket verilmiştir. Bunu sayın cumhurbaşkanımızın elinden alması ayrıca gurur verici bir durum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardeşen TSO Genel Sekreteri'ne Cumhurbaşkanı'ndan 30 yıl ödülü - Son Dakika

Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:44:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ardeşen TSO Genel Sekreteri'ne Cumhurbaşkanı'ndan 30 yıl ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.