Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de 27 Nisan'da metroda bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

02.05.2024 22:27
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Metroda genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Şüphelinin cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının olduğu tespit edildi

İSTANBUL - Başakşehir'de 27 Nisan'da metroda bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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