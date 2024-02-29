Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, GMK Bulvarı\'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, GMK Bulvarı üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tarhan, "Bu kenti önceleyen ve 10 yıldır bu kentte bir gönüllü gibi çalışan bir kardeşiniz ve yoldaşınız olarak bana verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak Tarhan, GMK Bulvarı üzerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Tarhan, şunları söyledi:
"10 yıldır sürdürdüğüm Mezitli Belediye Başkanlığı boyunca sayısız birçok hizmete ve projeye imza attım. İktidar olmanın güçlü ve başarılı yerel yönetimlerden geçtiği her kesim tarafından bilinen bir gerçektir. Bunun da en önemli işaretlerinden birisi memnuniyet anketi ve ön seçimlerdir. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Mersin'de mevcut belediyeler arasında, memnuniyet oranı en yüksek çıkan ilçenin Mezitli Belediyesi olduğu görülmüştür. Bu süreçte partimin İlçe Örgütü eğilim yoklaması yönünde daha sonra da benim parti adayım olmam yönünde oy birliği ile karar almıştır. Ancak Genel Merkez bu kararı dikkate almamıştır. Ayrıca aday belirleme anketlerinde Mersin'de en başarılı belediye başkanı olarak Neşet Tarhan isminin birinci sırada çıkmasına rağmen aday gösterilmemiş olmamı Mezitli halkının vicdanına ve takdirine bırakıyorum.
Ben ve Mezitli kamuoyu aday belirleme sürecinin hangi kriter ve değerlendirme yönetimi ile yapıldığını anlamış değiliz. Bu kararın değişeceğine olan inancımla YSK'nın adaylar için belirlediği son başvuru tarihi olan 20 Şubat'a kadar sağduyu ile bekledim. Ancak sonucun değişmediğini gördüm. Bu süreçte şahsıma Mezitli kamuoyundan oluşan pozitif değerlendirmeler, aday olmam yönünde çığ gibi büyüyen bir desteğe dönüştü. Mezitli halkının yoğun ısrarı ile ilçemiz için bağımsız aday olma kararı aldım. Bu kenti önceleyen ve 10 yıldır bu kentte bir gönüllü gibi çalışan bir kardeşiniz ve yoldaşınız olarak bana verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Mezitli'yi birlikte yönettik, başardık yine birlikte başaracağız. Temel amacım ayrıştırmak değil birleştirmek, bu kentte oluşturduğumuz değerleri huzuru daha da ileri götürmektir. Tam da bu noktada demokrasiyi sandık demokrasisinden ibaret sayanlar için ileri demokrasiye geçişte Mezitli yine en güzel örnek olacaktır. Tepeden inme dayatılan adayları değil, ileri demokrasilerde kabul gören bir anlayışla halkın istediği adayı seçmemesi için kendimi sizlerin vicdanına ve takdirine emanet ediyorum. Bu bir demokrasi ve kent savunmasıdır. Birlikte başaracağız."
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