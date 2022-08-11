Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti

11.08.2022 16:14
Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti

Mezitli Belediyesi’nin yaz konserleri serisi, Grup Rockustik ile Tece sahilinde devam etti.

Mezitli Belediyesi'nin yaz konserleri serisi, Grup Rockustik ile Tece sahilinde devam etti.

Beytullah Kılıçoğlu, Mahmut Can Yıldırım, Onur Yenigün ve Emre Öztürk'ten oluşan Grup Rockustik, Tece bölgesinde sahili dolduran müzikseverlerle buluştu. Konseri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ile birlikte izledi. Yaklaşık bir saat süren konserin ardından, sahili dolduran binlerce kişi çalınan oyun havalarıyla eğlendi. Başkan Tarhan, yaşanan coşkuya eşlik etti.

Mezitli'de düzenlenen yaz konserlerinin büyük beğeni kazandığını ve binlerce ilçelinin coşkuya ortak olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirten Tarhan, "Ekonominin yarattığı baskı başta olmak üzere vatandaşlarımızı içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçten biraz olsun uzaklaştırabilirsek kendimiz de mutlu oluyoruz. Hep birlikte dünyanın en güzel sahillerinden birisinde, en güzel şarkılarla unutulmaz akşamlar yaşıyoruz" dedi.

Yaz boyunca konserlerin farklı sahillerde devam edeceğini kaydeden Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızı da coşkuyla kutlayacağız. 29 Ağustos'ta yine bu sahillerde sizlerin belirleyeceği bir müzik türüyle kutlamalarımızı başlatıyoruz. Şimdiden belediyemizin sosyal medya hesabından yaptığımız Yaz Konseri duyurusunun altına istediğiniz müzik türünü belirlerseniz biz de ona göre bir sanatçımızı ya da grubumuzu sizlerle buluşturmak istiyoruz. 30 Ağustos akşamı ise binlerce vatandaşımızla birlikte yaptığımız Zafer Yürüyüşünün ardından değerli sanatçı Zeynep Bahşi zafer coşkumuza ortak olacak. Tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşümüze ve Zeynep Bahşi konserimize bekliyoruz."

YORUMLAR
500
'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi 'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi Temizlik İşçilerinden Başkan Tarhan'a 'sözleşme' teşekkürü Temizlik İşçilerinden Başkan Tarhan'a 'sözleşme' teşekkürü
Kaynak: ANKA

Neşet Tarhan, Can Yıldırım, Emre Öztürk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi'nin Yaz Konserleri Grup Rockustik ile Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement