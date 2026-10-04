MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 10. Kitap Fuarı'nda okuma kültürünü vurguladı - Son Dakika
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 10. Kitap Fuarı'nda okuma kültürünü vurguladı

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, 10. Kitap Fuarı\'nda okuma kültürünü vurguladı
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır 10. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Özcoşkun, fuarın kent kültürüne katkı sunduğunu belirterek okuma kültürü ve gençlerin kitapla bağ kurması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır 10. Kitap Fuarını gezdi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, kentte düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarını ziyaret ederek yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi. Fuar alanında incelemelerde bulunan MHP heyeti, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla ve özellikle gençlerle de bir araya gelen heyet, fuarın kentteki kültür ve sanat hayatına katkısını değerlendirdi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının ve gençlerin kitapla daha güçlü bir bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Özcoşkun, "Okuma kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerimizin kitapla ve kültürle daha güçlü bağlar kurması adına düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine inanıyoruz" dedi.

Diyarbakır 10. Kitap Fuarının kentin kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Özcoşkun, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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