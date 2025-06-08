MHP Erzurum\'da Bayramlaşma Coşkusu

MHP Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla yapıldı.

Parti il binası önünde düzenlenen bayramlaşma programına MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İl Başkan Adem Yurdagül, il yöneticileri, ilçe başkanları ile yönetimleri, KAÇEP il, ilçe yönetimleri, Kamu-Sen, TürkAv, Türk Hukuk Enstitüsü, Ülkü Ocakları İl başkanı, ilçe ocak başkanları ve partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Adem Yuragül, "Bayramlar birleştirir, bayramlar güçlendirir. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla, aynı din, aynı dil, aynı bayrak altında ve aynı ruhla üç hilalin gölgesinde geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımıza, üç hilale gönülden bağlı herbir ülküdaşıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM