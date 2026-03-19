MHP Kayseri\'de Bayramlaşma Programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda parti üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

MHP Kayseri İl Binası'nda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Bir yenisine daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde bir aradayız. Allah'a şükürler olsun ki bu Ramazan ayını kazasız, belasız bir şekilde büyük bir hoşgörüyle, samimiyetle geçirdik. Parti olarak ülküdaşlarımızla yine bu Ramazan ayı içerisinde sürekli beraber olduk, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Sonrasında da çok şükür ki bugün arife, yarın bayramı hep beraber idrak edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından parti üyeleri, ülkü ocakları üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı. - KAYSERİ