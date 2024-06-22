MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen'den Şerafettin Bahadır'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen'den Şerafettin Bahadır'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen\'den Şerafettin Bahadır\'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Pınarbaşı ilçesinde belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaparak, genel başkanlarının kendilerini hedef gösterdiği için özür dileyeceğini sordu.

22.06.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; Pınarbaşı ilçesinde belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır'ın uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kimsenin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ile ilgili bir problemi de yoktur. Menfur saldırı şahsidir. Aydınlatılınca göreceksiniz. Peki o zaman genel başkanınız bizleri hedef gösterdiği için özür dileyecek mi?" dedi.

Başkan Demirezen açıklamasında; gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını ifade ederek yaralanan Bahadır'a şifa diledi. Adli mercilerin olayı takip edeceğine inandığını kaydeden Başkan Demirezen açıklamasında; "Biz siyasetçilere düşen görev ise artan toplumsal tansiyonu düşürmektir. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin bugün bir basın toplantısı yapmıştır. 'Mesajı aldık, cebimize koyduk' söyleminde bulunarak güya racon kesmektedir. Keskin belki hatırlamazsınız, Pınarbaşı seçimlerinden önce her yaptığınız basın açıklamasına yanıt verirken sizi sükunete davet ettim. 'Bu karşılıklı son açıklamamız olsun' dedim. Partinizse görmezden gelip her açıklamada gerginliğin dozunu daha da arttırdı. Kaşıya kaşıya toplum vicdanını kanattınız. Tahriklerinizi anlatmayıp, çıkıp 'Mesaj alındı' diyorsunuz. Biz de tam bunun için defalarca bu gerginliğin son bulması için sizlere çağrıda bulunduk. Basın toplantınızda hala Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerine atıfta bulunuyorsunuz. Sayın Keskin; kimsenin halkın iradesine karşı gelmişliği yoktur. Kimsenin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ile ilgili bir problemi de yoktur. Menfur saldırı şahsidir. Aydınlatılınca göreceksiniz. Peki o zaman genel başkanınız bizleri hedef gösterdiği için özür dileyecek mi?" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin'e yüklenen Demirezen açıklamasında; "Zihninizin derinliklerindeki Maraş olaylarını dile getirmeniz ise ayrı garabettir. Hem sağ duyudan bahsediyorsunuz hem de geçmişin kanlı olaylarından dem vuruyorsunuz. İki kişilik bir olaydan toplumsal kaos çıkartma gayretiniz bu örneğinizle ifşa olmuştur. Evet hiçbir belediye başkanlığı insan hayatından daha önemli değildir. Fakat şahıslar arası çıkan bir kavgayı da siyasete alet etmek, olay anından itibaren milletvekilimizi azmettirici olarak göstermekte ahlaki değildir. Sonuna kadar milletvekillerimizin yanındayız. MHP'nin kurumsal kimliğine ve milletvekillerimize yaptığınız her saldırıyı da hukuki yollarla bertaraf edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha yaralı vatandaşımıza şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen'den Şerafettin Bahadır'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen'den Şerafettin Bahadır'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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