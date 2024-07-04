MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Ömer Faruk Gergerlioğlu\'na tepki gösterdi

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Pazar günü Kayseri'de yaşanan olayları meclis gündemine getirerek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a söylemediği sözler üzerinden isnatlarda bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; "Gergerlioğlu, Kayseri'den sana ekmek çıkmaz" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Demirezen açıklamasında; "30 Haziran gecesi yaşanan menfur hadisenin ardından Danişmentgazi Mahallemizde hemşerilerimizin yanına gittik. Böyle bir toplumsal olaya MHP olarak tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Haklı tepkilerin haksız fiiliyata dönüşmemesi için Milletvekilimiz Baki Ersoy ile birlikte elimizden gelen çabayı gösterdik. Devlet birimlerimizle koordine halde hemşerilerimizi teskin etmeye çalıştık. Teröristlerin kravatlı temsilcileri DEM'li bir milletvekili kalkmış, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'ı ve polis teşkilatımızı eleştirme cüreti göstermiştir. Olayın ilk anından itibaren sahada günlerce hemşerilerimizin şiddet eylemleri ile anılmaması için çabaladık. Olayları sanki yaşamışçasına anlatan bu milletvekili müfteridir. Başta Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın olmak üzere kahraman polislerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla günlerdir olayların yatışması için gayret göstermektedir. Bu DEM'li milletvekilinin; 'Elleri cebinde olayları izliyorlar' diyerek suçladığı polislerimiz günlerdir hemşerilerimizin huzuru için gece-gündüz durmadan çalıştığına yakinen şahit olduk. Gergerlioğlu, Kayseri'den sana ekmek çıkmaz. Madem insan hakları sevdalısısın, git dağa kaçırdığınız reşit olmayan çocukların hesabını sor" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ