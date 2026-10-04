MHP'li Erbaş, KUTSO'nun 100. yılı seçimleri sonrası Kütahya için birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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MHP'li Erbaş, KUTSO'nun 100. yılı seçimleri sonrası Kütahya için birlik çağrısı yaptı

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MHP\'li Erbaş, KUTSO\'nun 100. yılı seçimleri sonrası Kütahya için birlik çağrısı yaptı
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KUTSO'nun 100. yılındaki seçimlerin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erbaş, yeniden başkan seçilen Esin Güral Argat ile komite ve meclis üyelerini tebrik ederek Kütahya için birlik çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) 100. yılında gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erbaş, KUTSO'nun Kütahya'nın üretim ve ticaret hayatında bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, gerçekleştirilen seçimlerin Kütahya ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Seçim sürecinde emeği geçen teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Erbaş, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Esin Güral Argat ile görev üstlenen komite ve meclis üyelerini tebrik etti.

Seçimlerin geride kaldığını vurgulayan Erbaş, bundan sonraki süreçte Kütahya için birlik içerisinde çalışma çağrısı yaptı. Erbaş, "Bizim için mesele makam değil, memlekettir. Mesele şahıslar değil, Kütahya'nın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Üretim, yatırım ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Erbaş, mesajını "Birliğimiz daim, Kütahya'mız güçlü, Türkiye'miz kudretli olsun. Kazanan Kütahya olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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