MHP\'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt görevinden ayrıldı

MHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı görevinden ayrıldı. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığını, Başkan Yardımcısı İsmail Akar devraldı.

Görev değişikliği konusunda açıklamada bulunan Sezer Küçükkurt şunları söyledi:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak ilan edildim. İçerisinde bulunduğum siyasi süreç içerisinde Afyon Gazeteciler Cemiyetimizin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmenin uygun olmayacağını düşünerek Cemiyet Başkanlığı görevinden ayrılma talebimi Cemiyetimizin değerli yönetim kurulu üyeleri ile istişare ettim. Kuruluşundan bu günlere gelmesine kadar tüm camia olarak büyük emekler sarf ettiğimiz Afyon Gazeteciler Cemiyetimizin siyasi mülahazalar içerisinde yer almaması amacıyla aldığım bu karar Cemiyetimizin tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul gördü. Cemiyetimizin yönetim kurulu üyeleri tarafından oybirliği ile Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cemiyet 2. Başkanımız İsmail Akar'ın sürdürmesine karar verildi. Kuruluşundan bu zamana kadar akıl ve gönül birliği ile bugünlere getirdiğimiz Afyon Gazeteciler Cemiyetimizin bu dönemde de yine akıl ve gönül birliği ile yoluna devam edecek olmasından duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Değerli ağabeyimiz İsmail Akar öncülüğünde çalışmalarını sürdürecek olan Afyon Gazeteciler Cemiyetimizin değerli yönetim kuruluna başarılar diler, tüm basın camiamıza saygılar sunarım."

Görevi devralan İsmail Akar ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Afyon Gazeteciler Cemiyetimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın camiamızın sorunlarının takipçisi, şehrimizin gelişim ve kalkınması noktasında itici güç olma özelliklerini hep birlikte koruyarak, hem meslektaşlarımıza hem de hemşehrilerimize hizmet edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR