MHP'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti

MHP\'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti
14.07.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Gökçebey ilçe başkanı Ali Gücük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi bugün defnedilecek.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kurucuları arasında yer alan ve uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Ali Gücük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gökçebey'deki teşkilatlanma sürecinde aktif rol üstlenen Ali Gücük, partinin ilçedeki ilk kurucuları arasında yer alarak uzun yıllar MHP'ye hizmet etti. Gücük, İlçe başkanlığı döneminde teşkilat çalışmalarına verdiği katkılarla tanınıyor.

Hayatını kaybeden Ali Gücük için bugün ikindi namazının ardından Gökçebey Merkez Yeni Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Gücük'ün cenazesi aile mezarlığında toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Gökçebey, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.