MHP\'nin Kurucularından Ali Gücük Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kurucuları arasında yer alan ve uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüten Ali Gücük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gökçebey'deki teşkilatlanma sürecinde aktif rol üstlenen Ali Gücük, partinin ilçedeki ilk kurucuları arasında yer alarak uzun yıllar MHP'ye hizmet etti. Gücük, İlçe başkanlığı döneminde teşkilat çalışmalarına verdiği katkılarla tanınıyor.
Hayatını kaybeden Ali Gücük için bugün ikindi namazının ardından Gökçebey Merkez Yeni Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Gücük'ün cenazesi aile mezarlığında toprağa verilecek. - ZONGULDAK
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