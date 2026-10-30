MİAD Malatya Şubesi, üçüncü kez seçilen Ticaret Borsası Başkanı Özcan\'ı ziyaret etti

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına üçüncü kez seçilen Ramazan Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret Borsasında gerçekleşen ziyarette, Başkan Ramazan Özcan, MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Görüşmede, borsanın faaliyetleri, Malatya kayısısı, kentin gastronomi potansiyeli ile tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ramazan Özcan, MİAD heyetine teşekkür etti. MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak da Özcan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.