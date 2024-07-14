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Milas- Bodrum karayolunda zeytinlik yangını

MUĞLA - Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir zeytinlik alanda yol kenarındaki kuru otların tutuşması ile yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.50 sıralarında Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Karayolu kenarında başlayan yangında yol kenarındaki otlar ile zeytinlik alanda bazı zeytin ağaçları alevlerden zarar gördü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.