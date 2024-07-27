Milas'ta orman yangını - Son Dakika
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Milas'ta orman yangını

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

27.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:31
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Milas'ta orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını meydana gelirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar ekiplere havadan destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları hızla devam ederken, bölgedeki ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA

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