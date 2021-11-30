Millet Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Millet Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor
30.11.2021 11:40
Barbaros Mahallesi'nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yollar yeniden konforlu hale getiriliyor.
Barbaros Mahallesi'nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yollar yeniden konforlu hale getiriliyor.
Başiskele genelinde yapılan çalışmalar neticesinde zamanla eskiyen elektirk ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Geçen hafta Barbaros Mahallesi'nde belediye ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları Millet Caddesi'nde devam ediyor. Vatandaşların güvenle ulaşım sağlamaları için Sahil Mahallesi'nden Barbaros Mahallesi'ne kadar uzanan Millet Caddesi boydan boya asfalt onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ
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