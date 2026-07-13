Konya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika
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Konya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı

Konya\'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı
13.07.2026 18:48  Güncelleme: 18:50
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Konya'da Taş Bina Kültür Sanat'ta açılan '15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi', VR teknolojisi ve sergilerle milletin direnişini aktarıyor. Vali Akın, 11-15 Temmuz arasında ziyarete açık olduğunu belirtti.

Konya'da "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi", Taş Bina Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Konya Valiliği öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi", Taş Bina Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanca direnişi ve demokrasi zaferini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan merkez, dijital teknolojiler ve tarihi vesikalarla zenginleştirilmiş özel alanlardan oluşuyor. Ziyaretçileri giriş bölümünde günün anlam ve önemini vurgulayan "karşılama panosu" ile selamlayan merkezde, koridor boyunca "15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" yer alıyor. Sergide 16-17 Temmuz 2016 tarihlerine ait yerel ve ulusal gazetelerin manşet sayfaları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan üç boyutlu (3D) sanal gerçeklik (VR) deneyim alanında ise ziyaretçiler, 3 dakikalık özel VR içeriği sayesinde Türk milletinin yazdığı destanı ve o gece yaşananları 360 derece sanal gerçeklik formatında adeta yeniden yaşıyor. "İrade Alanı"nda farklı yaş, şehir ve toplumsal kesimlerden insanların ortak bir değer etrafında birleşerek sergilediği güçlü duruş, tanıklık cümleleri, tematik görseller ve LED ekranlardaki kısa videolarla izleyiciye aktarılıyor. Merkezde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı "Şehitler Anıt Panosu" özel bir yer tutarken, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın replikasının da yer aldığı bu bölümde "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet"i simgeleyen 4 figür, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk devletlerini simgeleyen yıldızlar bulunuyor. Ayrıca bronz replikadan yapılan ve ellerinde bayraklarla milli mücadeleyi tasvir eden 81 insan figürü de bu alanda sergileniyor. Merkezin çıkış alanı ise ziyaretçilerin deneyimlerini ve duygularını paylaşabilecekleri aktif bir katılım alanı olarak tasarlandı. Hatıra fotoğrafı çekim alanının da yer aldığı bu bölümde ziyaretçilere "15 Temmuz size ne ifade ediyor?", "İrade bizim, zafer bizim cümlesini nasıl tamamlarsınız?" ve "Gelecek kuşaklara nasıl bir mesaj bırakmak istersiniz?" gibi sorular yöneltilerek, duygularını anı defterine aktarmaları sağlanıyor.

15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz'un milletin demokrasisine ve iradesine sahip çıktığı gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz Günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Milli Birlik ve Beraberlik Günümüzün 10. yılını birlikte anıyoruz. 10. yılda yaptığımız bu anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde eş zamanlı olarak bu etkinlikler tertiplendi. Biz de ilimizde valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğümüz iş birliğiyle 11-15 Temmuz tarihleri arasında bu Demokrasi ve Dijital Deneyim Merkezimizi vatandaşlarımızın ziyaretine açtık" dedi. Vali Akın, tüm vatandaşları sergiyi ve Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Taş Bina Kültür Sanat'ta yer alan "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi", 15 Temmuz saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika

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