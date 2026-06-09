Bakan Tekin\'den Kağıthane Belediyesi\'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar, eğitim yatırımları ve devam eden projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görüşmede Kağıthane'de hayata geçirilen projeler ile yapımı devam eden çalışmalar hakkında Bakan Tekin'e bilgiler verdi. Özellikle eğitim alanında ilçeye kazandırılan yatırımlar, gençlere yönelik sosyal ve kültürel projeler ile okul çevrelerinde gerçekleştirilen düzenlemeler ele alındı. Kağıthane'nin her alanda gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Öztekin; "Eğitim, geleceğimizin en önemli yatırım alanlarından biri. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize değer katacak projeleri hayata geçirirken eğitim alanındaki yatırımları da öncelikli görüyoruz" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kağıthane'de yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek ilçeye kazandırılan projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin ayrıca misafirperverliği dolayısıyla Başkan Öztekin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret; karşılıklı iyi niyet temennileri, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL