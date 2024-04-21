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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'deki 23 Nisan etkinliğine katıldı.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 23 Nisan etkinliğine katıldı. Tekin, önce TBMM Halkla İlişkiler fuaye alanına geldi, oyun alanına girmek için bilet aldı. Daha sonra yanındaki çocuklarla 23 Nisan Ekspresi'ne binen ve burada Nasrettin Hoca'yı dinleyen Tekin, ardından sanal gözlük takarak Kurtuluş Savaşı'yla ilgili belgeseli de dinledi. Bakan Tekin ayrıca karikatür çizdirdi ve çocukların halat çekme yarışmasını izledi.

Ardından Bilim Şenliği'ne çocuklarla ve orkestra ile birlikte yürüyen Bakan Tekin, burada çocuklardan oluşan topluluğun halk oyunları gösterisini izledi, sonra da stantları gezdi. - ANKARA