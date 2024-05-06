Milli Muharip Uçak KAAN İkinci Kez Gökyüzüyle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Milli Muharip Uçak KAAN İkinci Kez Gökyüzüyle Buluştu

Milli Muharip Uçak KAAN, ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifaya ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, KAAN'ın ikinci uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Test pilotları ve proje ekibiyle bir araya gelen SSB Başkanı Haluk Görgün, heyecanını ve gururunu dile getirerek, Türk havacılık tarihinde önemli bir gün yaşandığını ifade etti.

06.05.2024 17:18
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İkinci kez gök yüzü ile buluşan Milli Muharip Uçak KAAN 14 dakika havada kaldı ve 10 bin feet irtifaya ulaştı.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını duyurdu.

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, KAAN'ın ikinci uçuşu dolayısıyla şunlar kaydedildi:

"Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ikinci uçuş başarıyla gerçekleştirildi."

KAAN'ın gerçekleştirdiği ikinci uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen SSB Başkanı Haluk Görgün, "Heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii herkes inanılmaz bir heyecan içindeydi sabahın ilk saatlerinde itibaren, bu uçuşun gerçekleşmesi için herkes bir taraftan dua ediyor, bir taraftan umutla o ilk kalkışı ve inişi bekliyordu. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı, tüm çalışanlar tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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