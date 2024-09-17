Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Türkiye Buluşmaları'na Katıldı

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Bakan Güler, Türkiye Buluşmaları kapsamında memleketi Bayburt'a geldi

BAYBURT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 81 ili kapsayan 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında memleketi Bayburt'a geldi.

Bayburt'ta bir dizi programlara katılacak olan Bakan Güler, ilk önce Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Burada çocuklar tarafından Bakan Güler'e çiçek takdim edildi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Bayburt Belediyesine bir ziyarette bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler, esnafla bir araya gelecek, ardından basına açıklamalarda bulunacak.