Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birlik Komutanlarıyla Video Telekonferans Toplantısı Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür"

Devam eden faaliyetlere ilişkin olarak bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, toplantıda şunları söyledi:

"Konumu itibarıyla önemli ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye; köklü ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olarak uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alan stratejik yaklaşımı, her platformda önemli bir farklılık olarak kendini göstermektedir.

Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Bu kapsamda; çevremizdeki kritik gelişmeler karşısında sergilediğimiz profesyonel, teknik ve kontrollü duruş, sorunların kalıcı çözümüne ilişkin rasyonel ve kabul edilebilir adımlar atmamızı sağlamaktadır."

"Küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz"

Uluslararası düzlemde Türkiye'nin üstlendiği inisiyatifler ve icra edilen faaliyetlerle ikili ve çok taraflı temaslarda bulunulduğunu hatırlatan Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ilgili kurumları ile koordineli ve eşgüdümlü olarak aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimizle iyi niyet ilişkileri çerçevesinde, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA