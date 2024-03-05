Milli Savunma Bakanlığından Helikopter Arızası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Milli Savunma Bakanlığından Helikopter Arızası Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından Helikopter Arızası Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve helikopterde hasar meydana geldiğini bildirdi. Olayda yaralanan bir personel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığından Helikopter Arızası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
12:58 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığından Helikopter Arızası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement