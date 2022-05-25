Minik Alp için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Minik Alp için yardım kampanyası düzenlendi

25.05.2022 18:36
Minik Alp için yardım kampanyası düzenlendi

Çorum'da yaşayan SMA hastası minik Alp bebek için Sungurlu'da yardım sergisi düzenlendi.

Çorum'da yaşayan SMA hastası minik Alp bebek için Sungurlu'da yardım sergisi düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen sergiden elde edilecek gelir, Alp bebeğin tedavisi için kullanılacak. Yardım kampanyası düzenleyen gönüllüler, "Çorum'da yaşayan SMA TP1 hastası olan Alp Keskin bebeğimiz için bugün bir sergi düzenliyoruz. Maddi manevi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Destek ve katkıda bulunmak isteyen herkesi Atatürk Meydanı'ndaki sergimize bekleriz" ifadelerini kullanıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Alp için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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