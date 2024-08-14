Minik buzağıya polisten şefkat eli - Son Dakika
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Yerel

Minik buzağıya polisten şefkat eli

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde devriye görevi yapan polis kaybolan ve bitkin halde bulduğu buzağıya şefkat elini uzattı.

14.08.2024 11:27
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Minik buzağıya polisten şefkat eli

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde devriye görevi yapan polis kaybolan ve bitkin halde bulduğu buzağıya şefkat elini uzattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Merkez Bahçe Mahallesinde Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devriye faaliyetleri esnasında kayıp ve sıcaktan bitkin halde bulunan buzağıya su verilmiş, akabinde çevrede yapılan araştırmalar sonucunda sahibi bulunarak teslim edilmiştir." denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik buzağıya polisten şefkat eli - Son Dakika

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