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Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi - Son Dakika

Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi

07.01.2022 17:05
Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, Sosyal Çözüm Hattına sesli mesaj göndererek, mahallesindeki parka daha büyük bir kaydırak ve tahterevalli isteyen minik Ece'nin talebini 30 dakikada yerine getirdi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, Sosyal Çözüm Hattına sesli mesaj göndererek, mahallesindeki parka daha büyük bir kaydırak ve tahterevalli isteyen minik Ece'nin talebini 30 dakikada yerine getirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Çözüm Hattına gelen ses kaydı ile harekete geçildi, 30 dakikada yenilenen park minik Ece'yi sevindirdi. Viranşehir Mahallesinde oturan Ece Deniz Ay, gönderdiği ses kaydında, mahallesinde bulunan parka daha büyük bir kaydırak ve tahterevalli istedi. Gelen talep üzerine hemen harekete geçen Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 30 dakika içerisinde minik Ece Deniz'in isteğini yerine getirdi. Ekipler, parkta bulunan kaydırağı yeniledi, küçük tahterevalliyi de daha büyüğü ile değiştirdi.

"Çok mutluyum"

Ekipler, işlemlerin bitmesinin ardından Ece Deniz'i sürpriz yaparak parka davet etti. Talebinden yarım saat sonra parktaki oyuncakların yenilenmesi karşısında şaşkınlık yaşayan Ece Deniz, hemen oyuncakları tek tek deneyerek test etti.

Parktaki oyuncakların kendisine yeni yıl hediyesi olduğunu ifade eden minik Ece Deniz, "Tahterevalliye binmek için daha uzak olan parklara gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi evimin yanındaki parkta artık daha büyük kaydırağa ve tahterevalliye biniyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ederim" dedi.

"Onun yaşadığı mutluluk tüm emeğimizin karşılığıdır"

Mezitli Belediyesi olarak en hassas oldukları konunun gelen şikayet ve taleplerin mümkün olduğunca en kısa sürede yerine getirilmesi olduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Orhan, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bizden en önemli isteği, çağrılara çabuk yanıt vermek yönünde. Tüm çalışmalarımızda, başkanımızın bu isteğine özel hassasiyet gösteriyor, 'Mutlu Mezitli' için tüm park ve bahçeleri güzelleştiriyoruz. Parklarımızın yenileme ve bakım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmenin yanı sıra eğer talep edilen oyuncak ya da bitki elimizde yoksa en kısa sürede temin etmeye özen gösteriyoruz. Minik kızımız Ece Deniz'in o tatlı sesinin kaydı tarafımıza ulaşınca hemen harekete geçerek isteğini yerine getirdik. Kendisini parka davet ettik ve sürpriz yaptık. Onun yaşadığı mutluluk tüm emeğimizin karşılığıdır" diye konuştu.

Başkan Tarhan'dan ekibe teşekkür

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Ece Deniz Ay'ın talebinin yarım saat gibi kısa sürede yerine getirilmesi dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Orhan ve ekibine teşekkür etti. Tarhan, "Vatandaşın talebinin ilgili birim tarafından en kısa sürede yerine getirilmesi son derece hassas olduğumuz bir konu. Eğer bir kaldırımda dal parçaları varsa ya da çöp konteyneri dolmuşsa, bunu en kısa sürede çözmek gerekiyor ki, vatandaşın yaşadığı rahatsızlık giderilsin. Ekiplerimiz, dört koldan kentin her bölgesinde özenle çalışıyor, aynı zamanda duyarlı halkımızdan gelen ihbarları da kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Arkadaşlarımız, minik kızımızın gelen ses kaydını dinleyerek hemen yerine getirdi. Bunu başka bir belediyede görmeniz mümkün değildir. Hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi
Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi
Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi
Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi

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Neşet Tarhan, Viranşehir, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi - Son Dakika
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