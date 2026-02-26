Başkan Özel, minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
26.02.2026 12:05  Güncelleme: 12:07
Bozdoğan Fatih İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, yerel yönetimleri tanımak için Bozdoğan Belediyesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ile bir araya gelerek belediyecilik hakkında bilgi aldı ve sorular sordu.

Bozdoğan Fatih İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, yerel yönetimleri yakından tanımak amacıyla öğretmenleri eşliğinde Bozdoğan Belediyesi'ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ile başkanlık makamında bir araya gelerek hem belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı hem de merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı buldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrenciler; belediyenin görev ve sorumlulukları, ilçede yürütülen çalışmalar ve yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgilendirildi. Küçük yaşlarına rağmen bilinçli sorular yönelten öğrenciler, ilçeleriyle ilgili düşüncelerini ve taleplerini de Başkan Özel'e iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Çocuklarımızın yerel yönetim süreçlerine ilgi göstermesi bizleri son derece mutlu ediyor. Bugünün öğrencileri, yarının bilinçli vatandaşlarıdır. Belediyemizin kapısı her zaman evlatlarımıza açık. Onların fikirleri, heyecanı ve enerjisi ilçemizin geleceği adına bizlere umut veriyor" dedi.

Başkan Özel, ziyaret sonunda öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek öğretmenlerine de teşekkür etti. Yerel yönetimleri yerinde tanıma fırsatı bulan minik öğrenciler, belediye binasından hem yeni bilgiler hem de güzel hatıralarla ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Başkan Özel, minik öğrencilerle bir araya geldi
