Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

19.05.2022 10:37
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, Okul Müdür Yardımcısı Vahdettin Keve ve sınıfı öğretmeni Zelal Ceberut eşliğinde Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, Okul Müdür Yardımcısı Vahdettin Keve ve sınıfı öğretmeni Zelal Ceberut eşliğinde Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Huzurevine ilk kez giden minikler, yaşlıların ellerini öpüp onlarla sohbet etti. Burada konuşan Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu Müdür Yardımcısı Vahdettin Keve; ziyaretin, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılarımız, dün ve bugün arasında köprü kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklardır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir ve bu aynı zamanda minnet borcudur" dedi.

Sınıf öğretmeni Zelal Ceberut, büyüklerimize moral vermek, onlara karşı sevgimizi pekiştirmek ve gönüllerini almayı amaçladıklarını belirterek, "Sınıf öğretmeni olarak öğrenci ve velilerim ile bu etkinliği yapmaktan büyük keyif aldım. Sevgi paylaştıkça çoğalır ilkesinden hareketle hayatımızın bir parçası olan, geçmişten günümüze köprü vazifesi gören ve deneyimlerinden istifade etmemiz gereken saygıdeğer büyüklerimizi ziyaret etmiş olduk. Çocuklar kısa da olsa onlarla zaman geçirmenin, fikirlerini paylaşmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadılar. Çocukların bazı manevi değerlere sahip olarak yetişmeleri amacıyla yapılan ziyaretlerin amacı sosyal sorumluluk bilinci kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiresi Gülden Atalay da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen desteklerle yaşlılara en iyi şekilde hizmet sunduklarını söyleyerek, "Burada yaşlıların tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. 7/24 gözetim altında tutarak can güvenliklerini sağlıyoruz. Hastanelere, marketlere servis araçlarımızla özel şoförlerle gönderiyoruz. Fizyoterapist, hemşirelerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, mutlu ve huzurlu ortamda yaşamaları için yoğun uğraş sağlamaktayız" diye konuştu.

Öğrenci ve yaşlılar arasında kimi zaman duygusal kimi zaman tebessüm içeren anların yaşandığı ziyarette, yaşlılar memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrenciler de yaşlıları devamlı ziyaret edeceklerini dile getirerek, sağlıklı ve uzun yıllar dileğinde bulundular. - VAN

Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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