Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret - Son Dakika
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Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

01.04.2022 15:44
Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

Bilecik'te minik öğrenciler Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bilecik'te minik öğrenciler Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bilecik Atatürk İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri öğretmenleri Mustafa Algan eşliğinde Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Burada çocuk kitapları okuyan minikler, öğretmenlerinden kütüphane hakkında bilgi aldılar. Minikler ardından Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğine üye özel çocuklarla birlikte İzci Kampı adlı çocuk kitabını canlandıran tiyatro gösterisi yaptı. - BİLECİK

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Kütüphane Haftası, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret - Son Dakika
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