Adıyaman Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından minik öğrencilere eğitim verildi.
112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, farkındalık eğitimleri kapsamında Halide Edip Anaokulu'nda bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde, acil durumlarda doğru ve bilinçli hareket edilmesinin önemi anlatıldı. Öğrencilere ve eğitimcilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitim programına gösterilen ilgi dolayısıyla Halide Edip Anaokulu idaresi ve öğretmenlerine teşekkür edildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Minik Öğrencilere Acil Çağrı Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?