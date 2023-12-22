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Minik yürekler Ataocağı'nda gönül köprüsü kurdu - Son Dakika
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Minik yürekler Ataocağı'nda gönül köprüsü kurdu

Şehit Selman Özay İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri İlkadım Belediyesi Ataocağı'nı (Büyükler Kreşi) ziyaret ederek yaşlılar ile gönül köprüsü kurdu.

Minik yürekler Ataocağı\'nda gönül köprüsü kurdu
22.12.2023 - 14:24,
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Şehit Selman Özay İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri İlkadım Belediyesi Ataocağı'nı (Büyükler Kreşi) ziyaret ederek yaşlılar ile gönül köprüsü kurdu.

İlkadım Belediyesi Ataocağı, geçmiş ile gelecek kuşaklar bir araya getirdi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın Derebahçe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ataocağı, Şehit Selman Özay İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı. Ziyaret ile Ataocağı sakinlerinin, ilkokul çağındaki çocuklarla vakit geçirerek kendilerini daha az yalnız hissetmesi sağlandı. Yanlarında getirdikleri ikramları Ataocağı sakinleriyle paylaşan minikler, çeşitli etkinliklerle onlarla hoşça vakit geçirdi.

"Bugünün küçüklerini, dünün küçükleriyle buluşturduk"

Öğrencilerine saygıyı ve vefayı yaşayarak öğretebilmek için Ataocağı'ndaki büyükleri ziyaret amacıyla bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen öğretmen Ali Amanvermez, "Kapıdan girdiğimiz anda duygu seline kapıldık. Buğulu gözlerle bize bakan, 'hoş geldiniz' diyen büyüklerimizin ellerini öptük. Hüzünlü ama mutlu dakikalar yaşadık. Bugünün küçükleriyle, dünün küçüklerini buluşturmanın sevincini yaşadık" dedi.

"Kuşaklar arası bağı koparmayacağız"

Bu tür etkinlikler ile milli benliğin güçlendiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Ataocağı, kuşaklar arası bağın kopmadan devam edeceği bir ortam oldu. Bu etkinlik, toplumun farklı yaş grupları arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı teşvik etmeye yönelik güzel bir örnek. Böylesine anlamlı ve değer yüklü farklı organizasyonlarla büyüklerimizi sosyal yaşama katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaret hem minikleri hem de yaşlıları mutlu etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Minik yürekler Ataocağı'nda gönül köprüsü kurdu - Son Dakika


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