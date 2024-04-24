Minikler Bayram Coşkusunu Başkan Özdemir ile Paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Minikler Bayram Coşkusunu Başkan Özdemir ile Paylaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret eden minikler, sundukları gösterilerle herkese bayram coşkusu yaşattı. Başkan Şadi Özdemir, çocuklara desteklerini belirtti.

24.04.2024 17:24  Güncelleme: 17:35
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Minikler bayram coşkusunu Başkan Özdemir ile paylaştı

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret eden minikler, sundukları gösterilerle herkese bayram coşkusu yaşattı.

Nilüfer'deki anaokulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıkapsamında ziyaret ettikleri Halk Evi'ni bayram yerine çevirdi. Nilüfer'deki farklı okullardan yaklaşık 146 öğrenci Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Halk Evi'ndeki Barış Meclisi Salonu'nda buluştu. Nilüfer'de bulunan Emine Örnek, Görükle Çocuk Akademisi, Özel Efe Sarp, Canaydın, Özel Yiğitalp ve Özel Ege Berk anaokullarından gelen öğrenciler, okudukları şiirler, seslendirdikleri şarkılar ve sergiledikleri gösterilerle bayram coşkusu yaşattı. Miniklerin ellerinde Türk bayraklarıyla yaşadıkları coşkuya Başkan Şadi Özdemir de ortak oldu.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Şadi Özdemir, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu bayram siz çocuklara armağan edildi. Sizler Atamızın izinden gidecek bu ülkeyi daha ileriye götüreceksiniz. Bizlerde sizleri çok seviyoruz ve her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Başkan Şadi Özdemir'e kendi çalışmalarını hediye ederek günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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