Minikler Koca Çınar Yaşam Merkezi\'ni Ziyaret Etti

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Odunpazarı Belediyesi Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde eğitim gören minikler, Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde bulunan koca çınarların bayramını kutladı.

Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, toplumsal dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü pekiştirmek için Koca Çınar Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Koca çınarların Ramazan Bayramını kutlayan minikler, bayramın sevincini yaşlı vatandaşlarla paylaşarak, onlara bayramın bereketini ve mutluluğunu hissettirdi. Ziyaret sırasında minikler, yaşlılarla bir süre sohbet etti, onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren merkez sakinleri de miniklere teşekkür etti. Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri ile Koca Çınar Yaşam Merkezi sakinleri arasındaki bu anlamlı buluşma, bayramın ruhunu yaşatan güzel bir örnek oluşturdu. - ESKİŞEHİR