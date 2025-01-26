Kırklareli'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hızırbey Camii'nde de program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Miraç Kandili Kırklareli'nde Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika
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