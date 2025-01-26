Miraç Kandili Kırklareli\'nde Dualarla İdrak Edildi

Yerel

Kırklareli'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hızırbey Camii'nde de program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti. - KIRKLARELİ