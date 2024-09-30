Mobil Başkan Selçuklu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Mobil Başkan Selçuklu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Mobil Başkan Selçuklu Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Mobil Başkan' uygulamasıyla Selçuklu Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinleyip çözümler sundu. Mahalle sakinleri, sağlanan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi.

30.09.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Melikgazi'nin birçok mahallesinde, vatandaşın talep ve önerisinin Başkan Palancıoğlu tarafından birebir değerlendirildiği 'Mobil Başkan'ın yeni durağı Selçuklu Mahallesi oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve teknik ekibinin her bir talebi tek tek değerlendirerek çözüm ürettiği uygulama vatandaşları memnun etti. Makamı mahallelere taşıdığını belirterek Melikgazi'yi karış karış gezip talep ve önerilere kulak veren Başkan Palancıoğlu; "Selçuklu mahallemizdeyiz. Mobil Başkan'la makamı mahallelere taşıdık. Dolayısıyla sizlere gelip talep ve önerilerinizi dinliyoruz. 2019 yılında aday olduğumda vatandaşlarımız, pazarcılarımız Selçuklu Pazar Yeri'ni yenilememizi istedi. Biz de söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve pazar yerini yenilemekle kalmayıp ön tarafına da çok güzel bir sosyal tesis yaptık. Kütüphanemiz, MELMEK kursumuz, fitness salonumuz olmak üzere çok güzel bir merkez kazandırdık. Burada çocuk sayısı çok olduğu için okul yapmak istedik. Danişmetgazi, Osmanlı Mahallelerimize okullar yaparak buradaki okul sorununu çözdük. Ama ihtiyaç olan yere yine yapacağız. Selçuklu Mahallemizde ana yollar başta olmak üzere birçok altyapı ve üstyapı çalışması yaptık. Elektrik İdaresi, Ulaşım A.Ş.'den arkadaşlarımız da buradalar. Taleplerinizle teknik ekibimle birlikte ilgileniyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin. Biraz önce futbol sahasının yenilenmesini isteyen çocuklarımızı da kırmıyoruz ve sahayı yeniliyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hatice Bağırgan; "Belediyemizden ne talepte bulunursak çok çabuk dönüş yapılıyor. Hizmetler güzel, çok memnunuz. Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi. Selçuklu mahallesi sakinleri ise Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine verdikleri destekten, ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mobil Başkan Selçuklu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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