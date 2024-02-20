Moğolistan\'da 1975 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı kaydedildi

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Moğolistan'da 1975 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı kayıtlara geçti.

Moğolistan şiddetli kar yağışı ile mücadele ediyor. Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 1975 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı kaydedildi. Ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde yoğun kar yağışı ve kar fırtınaları nedeniyle aşırı soğuk hava dalgasının etkili olduğu ve ülkenin yüzde 80'inden fazlasının karla kaplandığı bildirildi. - ULAN BATUR