Moğolistan'da Diplomat Belgeleri Dijitalleşiyor - Son Dakika
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Yerel

Moğolistan'da Diplomat Belgeleri Dijitalleşiyor

TİKA'nın desteğiyle Moğolistan'ın dışişleri belgeleri dijital ortama aktarılıyor.

13.01.2025 12:41
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Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü belgeleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile dijital ortama aktarılmaya başlandı

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Müdürlüğü'nde muhafaza edilen Moğolistan dışişleri tarihine ait 70 bin kağıt bazlı diplomatik belgenin dijitalleşme sürecinin başlatılması için ihtiyaç duyulan yüksek kapasiteli tarayıcılar ve bilgisayarlar TİKA tarafından temin edildi. Bu proje ile Moğolistan'ın dışişleri tarihine ait yüzlerce yıllık belgelerin koruma altına alınarak diplomatik hafızanın dijital ortama aktarılması ve kamu hizmetinin verimliliği ve etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Belgelerin güvenli ortamda saklanmasının önemli olduğunu belirten Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürü Gaadarmaa Ulziibat, "TİKA'nın sağladığı önemli destekle diplomatlar, araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar için açık kaynak olacak tarihi materyaller dijital ortamda muhafaza edilebilecek. Verilen bu destekten dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Moğolistan'da Diplomat Belgeleri Dijitalleşiyor - Son Dakika

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