'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri' - Son Dakika
Üye Girişi

'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri'

01.04.2022 10:55
'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri'

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan Mezalimi-Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri' konulu panel ve sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan Mezalimi-Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri' konulu panel ve sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Panele konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nilüfer Erdem ( Yunanistan'ın Megali İdea Hayali), Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağla Tağbat (Milli Mücadele Döneminde Anadolu Rumları ve Siyasi Faaliyetleri), Marmara Üniversitesi'nden Dr. Neval Konuk Halaçoğlu (Yunanistan'da Osmanlı Kurumsal Yapılarının Kimliğini Gizleme Travması ve Politikası) katıldı. Paneli Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mücize Ünlü yönetti.

Ayrıca düzenlenen sergide Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından, Osmanlı topraklarında milliyetçi isyanların artmasında birçok milletin Osmanlı devletine karşı isyana girişmesi, 43 belge ile anlatıldı.

Federasyon başkanı Salih Meriç konuşmasında, "Yunanistan Kültür Bakanlığı 2022 yılında onların tabiri ile 'Küçük Asya Felaketi' olarak adlandırılan 'Türk Kurtuluş Savaşı'nın işlenmesi için 70 projeye 1 milyon 800 bin euro+KDV (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) kaynak ayırdı. Bu çalışmalarda çocuk, gençlik, akademik çalışmalar, sanatsal faaliyetler gibi pek çok çalışma yapılacak" dedi.

Yunanistan'ın bu çalışmalara ayırdığı bütçenin hatırı sayılır olduğunu belirten Meriç, Yunanistan'daki STK'ların çok başarılı işler ortaya koyduğunu, Yunan tezlerini dünyaya kabul ettirme noktasındaki ilerleyişini kesmek için Türk STK'larının da Avrupa başkentleri başta olmak üzere akademik ve sanatsal çalışmaları arttırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca sözde Pontus iddialarına daha etkili cevap verebilmek için Milli Mücadele'nin başlangıç kenti olan Samsun'daki Samsun ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden birinde enstitünün kurulmasının elzem olduğunu kaydeden Meriç, kurulacak bu enstitü ile Yunanca bilen uzman akademisyenlerin istihdam edilmesi, çıkan yayınların takibi ve birçok dilde yeni yayınların çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mübadelenin 100. yılı kapsamında 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun'da '100. Yılında mübadele ve Türk Yunan ilişkileri' kongresinin düzenleneceğini anlatan Meriç, kongrenin Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri'
'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri'

YORUMLAR
500
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı OMÜ 50 ülkede 'Yabancı Öğrenci Sınavı' yapacak OMÜ 50 ülkede 'Yabancı Öğrenci Sınavı' yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mayıs, Yunan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri' - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: 'Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan MezalimiYunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement