Motokuryeyi aracıyla kovalayıp çarptı, kaza görüntüsü gülümsetti - Son Dakika
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Yerel

Motokuryeyi aracıyla kovalayıp çarptı, kaza görüntüsü gülümsetti

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Antalya'da trafikte çıkan tartışmada motokuryeyi aracıyla kovaladığı iddia edilen bir kişi kuryeye çarparak iki araç arasında sıkıştırdı. Motokurye yaralandığı kazayı bir vatandaşın anlatım şekli sosyal medyada izleyenleri tebessüm ettirdi. Vatandaş, 'Resmen cinayete teşebbüs, kurye yaralı. Diğer ikiside paket' diyerek olayı yorumladı.

24.07.2024 14:43
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Motokuryeyi aracıyla kovalayıp çarptı

Kaza görüntüsünü çeken vatandaşın anonsu gülümsetti:

"Resmen cinayete teşebbüs, kurye yaralı. Diğer ikiside paket"

ANTALYA - Antalya'da trafikte çıkan tartışmada motokuryeyi aracıyla kovaladığı iddia edilen bir kişi kuryeye çarparak iki araç arasında sıkıştırdı. Motokurye yaralandığı kazayı bir vatandaşın anlatım şekli sosyal medyada izleyenleri tebessüm ettirdi. Vatandaş, "Resmen cinayete teşebbüs, kurye yaralı. Diğer ikiside paket" diyerek olayı yorumladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1049 sokak üzerinde meydana gelen olayda, kendisine çarparak iki araç sıkışan motokurye yaralandı. İlk olarak trafikte tartıştıkları iddia edilen olayda 07 GHM 83 plakalı araç sürücüsü motokuryeyi aracıyla kovalamaya başladı. Kendisini kovalayan araç sürücüsünden kaçmaya çalışan motokurye, 1049 sokak üzerinde aracın kendisine çarpması ile 07 GHM 83 plakalı araç ve park halinde ki başka bir aracın arasında sıkıştı. Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazanın meydana geliş şeklini bir muhabir gibi anlatan vatandaşın sözleri izleyenlere tebessüm ettirdi. O anları kayda alarak anlatan vatandaş, "Resmen adam öldürmeye teşebbüs. Kuryeyi böyle kovalamış. Şu yoldan kovalamış ve burda sıkıştırmış. Vurarak kuryeyi durdurmuş. İkiside paket, ambulansta ikisinide dövdüler. Çocukta birşey yok bacağı kırık galiba" sözleriyle olayı anlattı. Motokurye ve araç içerisinde bulunan şahıslar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motokuryeyi aracıyla kovalayıp çarptı, kaza görüntüsü gülümsetti - Son Dakika

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