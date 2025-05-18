Motosiklet Tutkunları Türk Bayrağını Samsun\'a Taşıyor

Türk bayrağını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaştırmak için yola çıkan motosiklet tutkunlarını Kastamonu ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan karşıladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'a ulaşmak için motosikletleriyle Karabük'ten yola çıkan motosiklet tutkunları 113 kilometrelik yolcuğun ardından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine ulaştı. Türk bayrağını Samsun'a götürecek ekip, bayrak teslimini Taşköprü ilçesinde bulunan Taşköprü Pompeiopolis Motosiklet Derneği Başkanı Rezzak Aras'a teslim etti. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Başkan Arslan, öptüğü Türk bayrağını motosiklet tutkunlarına teslim etti. Renkli görüntülerin ardından yola çıkan motosiklet tutkunlarının yarın Samsun'a ulaşılacakları öğrenildi. Etkinliği Ankara ve çevre illerden birçok motor tutkunu katıldı.

Konu ile ilgili konuşuşan Taşköprü Pompeiopolis Motorcular Derneği Başkanı Rezzak Aras, "Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayram vesilesiyle biz motorcular ailesi olarak bir farkındalık olarak Samsun'a hareket etmek için bir rota oluşturduk. Tüm dernek arkadaşlarım adına Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Arslan ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, ianlı bayrağımızı taşıyacak olan Pompeipolis Motosiklet Derneği üyelerini ilçemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Dernek Başkanımız Rezzak Aras'a bayrağımızı teslim ederken, hem keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, hem de bu anlamlı yolculuğun heyecanına ortak olduk. Taşköprü'müzden yola çıkan bu özel bayrak, önce Sinop'a, ardından da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'a ulaştırılacak" diye konuştu. - KASTAMONU