Motosikletli Şahıs, Yürüyüş Yoluna Girdi ve Vatandaşları Rahatsız Etti - Son Dakika
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Motosikletli Şahıs, Yürüyüş Yoluna Girdi ve Vatandaşları Rahatsız Etti

Motosikletli Şahıs, Yürüyüş Yoluna Girdi ve Vatandaşları Rahatsız Etti

Yenibağlar Mahallesi'ndeki Kum Saha Parkı'na giden vatandaşlar ve çocuklar, yürüyüş yoluna motosikletli bir kişi tarafından yapılan tehlikeli hareketler nedeniyle rahatsız ediliyor. Şahsın uyarılara aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam ettiği belirtiliyor.

25.02.2024 13:39
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Yürüyüş yoluna motosikletiyle giren şahıs, güneşli havayı fırsat bilip kendisini dışarı atan vatandaşları ve çocukları rahatsız etti.

Hava sıcaklığının yükselmesi ile keyifli vakit geçirmek isteyen birçok kişi, parkların yolunu tutuyor. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde bulunan Kum Saha Parkı da vatandaşların uğrak noktalarından birisi olarak göz önüne çıkıyor. Kum Saha Parkı'na giden vatandaşların ve çocukların keyifli anları, zaman zaman yürüyüş yoluna motosikletliyle girerek tehlikeli hareketler yapan bir kişi tarafından bölünüyor. Çevredeki vatandaşlar tarafından zaman zaman tek teker yaptığı ve lastik yaktığı iddia edilen şahsın, yapılan uyarılarına aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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