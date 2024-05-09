MSB: Hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve iyi korunuyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarımızın hiç olmadığı kadar güvende olduğunu ve hiç olmadığı kadar iyi korunduğunu açıkladı. MSB yetkilileri, yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin sınırlarının güvenliğinin sağlandığını belirtti.
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9.05.2024 12:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve iyi korunuyor - Son Dakika
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