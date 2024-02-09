MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Disiplinsizlik Kabul Edilemez - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Disiplinsizlik Kabul Edilemez

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Disiplinsizlik Kabul Edilemez

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

09.02.2024 17:28
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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