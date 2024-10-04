MSKÜ'de Yeni Öğrencilere Hoşgeldin Etkinliği

Yerel

MSKÜ'de yeni öğrenciler için "Üniversitene Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi

MUĞLA - 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için "Üniversitene Hoş Geldin" etkinliği düzenledi. Fen Fakültesi Tören Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeni gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme stantları kuruldu ve farklı kültürel aktiviteler gerçekleştirildi.

Programda halk oyunları gösterileri ve müzik konserleriyle renkli anlar yaşandı. Etkinlikte, üniversitenin yeni öğrencileri Muğla'nın kurumlarıyla tanıştırılırken, kurumların da öğrencilere sunduğu imkanlar ve fırsatlar tanıtıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, etkinliğin amacının öğrencileri Muğla'nın çeşitli kurumlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı. Kaçar, konuşmasında şunları söyledi: "Bu etkinliğin amacı, Muğla'mızın kurumlarını öğrencilerimize, öğrencilerimizi de Muğla'nın kurumlarına tanıtmak. Aynı zamanda burada güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Muğla'nın en güzel taraflarından biri de her zaman güzel bir havaya sahip olması, bugün de bu şansımızı yanımızda bulduk. Ümit ederim ki gün boyunca keyifli anlar yaşarsınız. Tüm etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da tekrar yapmayı dilerim. Hepinize iyi eğlenceler dilerim"

MSKÜ'nün yeni öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen bu etkinlik, üniversite hayatına adım atan gençlerin uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve Muğla'ya adapte olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.