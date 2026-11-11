MSKÜ’nün projesi, yerinde inceleme aşamasına yükseldi - Son Dakika
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MSKÜ’nün projesi, yerinde inceleme aşamasına yükseldi

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MSKÜ’nün projesi, yerinde inceleme aşamasına yükseldi
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MSKÜ’nün yürütücülüğünde tamamlanan Greenlight Projesi, iki değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek yerinde inceleme aşamasına yükseldi.

MSKÜ'nün yürütücülüğünde tamamlanan Greenlight Projesi, iki değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek yerinde inceleme aşamasına yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinatörlüğünde başarıyla tamamlanan Avrupa Birliği Erasmus+ Greenlight Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ilk iki değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek yerinde inceleme sürecine alındı. Bu kapsamda, 9 Kasım 2026 tarihinde MSKÜ'de Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendirme ekibinin katılımıyla yerinde inceleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ve proje yürütücüleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ile Doç. Dr. Gürcan Çetin katıldı. Ayrıca proje ekibinden Enerji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Özay Eroğlu, yüksek lisans öğrencisi Moussa Ali Hassan, proje ortağı Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Semra Ayata ve rehber öğretmen Onur Gedizli de toplantıda yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen değerlendirme ekibinde yer alan Devlet Malzeme Ofisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe ve İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi Uzmanı Korhan Mangır'a, Greenlight Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, geliştirilen yenilikçi eğitim materyalleri ve elde edilen çıktılar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç da toplantıya katılarak proje sunumunu takip etti. Program kapsamında proje ekibiyle görüşmeler gerçekleştirilerek proje faaliyetleri ve ilgili uygulama alanları yerinde incelendi.

Uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen Greenlight Projesi'nin Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yerinde inceleme aşamasına yükselmesi, MSKÜ'nün sürdürülebilirlik, enerji eğitimi ve toplumsal katkı alanlarında yürüttüğü çalışmalar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
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