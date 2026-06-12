MSKÜ Sağlık Fakültesi Mezunları, Diplomalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSKÜ Sağlık Fakültesi Mezunları, Diplomalarını Aldı

MSKÜ Sağlık Fakültesi Mezunları, Diplomalarını Aldı
12.06.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2025-2026 mezuniyet töreni heyecanla gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında diplomalarını alarak sağlık sektörüne ilk adımını attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 11 Haziran Perşembe günü Kampüs Stadyumu'nda büyük bir heyecanla yapıldı. Mezuniyet törenine Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Şadi Ballı, öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Öğrencilerin tören geçidiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

MSKÜ'nün kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu hatırlatan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, mezun olan öğrencilere yeni meslek yaşamlarında başarılar diledi. Dekan Prof. Gider, sağlık alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, mezunların etik değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinen bireyler olarak meslek hayatlarına başlayacaklarını ifade etti.

Daha sonra fakülte ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Akabinde, bölümler sırayla Türk bayrağı eşliğinde meslek yemini etti. Mezun olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak sağlık sektörüne uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ Sağlık Fakültesi Mezunları, Diplomalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:25:20. #7.13#
SON DAKİKA: MSKÜ Sağlık Fakültesi Mezunları, Diplomalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.